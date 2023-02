SCUOLE L’AQUILA: RIMANDATO SIT-IN DI PROTESTA

L’AQUILA – “In segno di profondo cordoglio per il piccolo Lorenzo, i genitori che hanno organizzato il sit-in di protesta per sensibilizzare l’amministrazione aquilana sui servizi scolastici per sabato 11 febbraio alle 11, hanno deciso di rinviarlo a sabato 25 febbraio, alla stessa ora”.

È quanto si legge in una nota a seguito della morte improvvisa del giovanissimo Lorenzo Di Fabio, ucciso da un malore a soli 13 anni, una tragedia che ha scosso profondamente la città dell’Aquila.

“Siamo tutte e tutti colpiti da questo tragico evento che, ancora una volta, ha toccato una giovane anima e profondamente addolorato l’intera comunità. Ci stringiamo alla mamma e ai suoi cari”.