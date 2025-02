SCUOLE L’AQUILA: ROTELLINI, “NEL 2O17 BIONDI VISITAVA I MUSP CON GELMINI, NESSUNO URLÒ A SCANDALO”

L’AQUILA – “Nel 2017, in piena campagna elettorale, Pierluigi Biondi visitava il MUSP della scuola Mazzini insieme all’onorevole Mariastella Gelmini. C’era il governo Paolo Gentiloni e nessuno della maggioranza di governo o del comune gridò allo scandalo o si eresse a difesa dei bambini”.

Lo ricorda il consigliere comunale dell’Aquila di Sinistra e verdi Lorenzo Rotellini.

“Mi chiedo se in quell’occasione si recarono a visitare il sindaco Massimo Cialente. Mi piacerebbe che Biondi rispondesse. Altrimenti rimarrà questa fotografia che mostra come Biondi abbia attaccato Elly Schlein solo per creare caciara in città e nascondere la vera, drammatica, situazione delle scuole”.