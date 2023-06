SCUOLE, LEGA ABRUZZO: “VISITA MINISTRO VALDITARA CONFERMA SENSIBILITA’ GOVERNO PER ISTRUZIONE”

L’AQUILA – “La visita nel capoluogo regionale abruzzese del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, conferma l’estrema attenzione del Governo nazionale sull’istruzione, tematica di fondamentale importanza per la Lega che in tutti i livelli istituzionali dimostra di dare risposte concrete per avere una una scuola più sicura, sia per gli insegnati che per gli alunni, più autorevole, autonoma e al passo con i tempi”.

Così la segreteria provinciale aquilana della Lega, la professoressa Eliana Morgante, a margine della visita istituzionale dell’uomo di governo.

“Il Ministro – spiega la Morgante – ha garantito l’arrivo di mezzo miliardo dei fondi del PNRR alla regione Abruzzo per edilizia scolastica ed inoltre ha dato ampie rassicurazioni sul dimensionamento scolastico nelle aree interne al fine di non perdere l’autonomia delle stituzioni scolastiche sottodimensionate. Le aree interne, in tal senso, saranno tutelate e sarà evitata la chiusura dei piccoli plessi, grazie anche alla delega alla Regione che, avendo una conoscenza capillare del territorio, potrà valutare il mantenimento dell’autonomia a scuole con un numero ridotto di studenti. Un ulteriore cambiamento con il passato è aver creato una polizza assicurativa per gli nfortuni sul lavoro, per tutelare maggiormente gli insegnanti che ogni giorno sono esposti a molti rischi”.

“La Lega – conclude la segreteria provinciale – con il suo ministro rimette al centro il benessere e la sicurezza di alunni, docenti e di tutto il personale della scuola, restituendo all’istituzione scolastica un ruolo che negli anni aveva perso”.

[mqf-dynamic-pdf]