SCUOLE MUSICALI: D’INCECCO (LEGA), OK A PDL CHE ISTITUISCE REGISTRO E RICONOSCE ATTIVITA’ ARTISTICHE

L’AQUILA – “La quinta commissione del Consiglio regionale, all’unanimità, ha approvato il mio progetto di legge per valorizzare le attività di formazione ed educazione musicale che istituisce un apposito registro di scuole civiche comunali che riconosca le importanti attività artistiche e musicali e quindi possa offrire riferimenti certi a tutti i soggetti interessati, alle famiglie, istituzioni scolastiche, operatori del settore”.

Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, sul progetto di legge sottoscritto anche dai colleghi Fabrizio Montepara, Antonietta La Porta e Simona Cardinali.

“Questo progetto non solo valorizza le scuole di musica e tutti gli operatori ma soprattutto mette l’Abruzzo alla pari con le altre regioni che hanno un registro regionale. La musica è un validissimo strumento culturale capace di stimolare i tratti artistici che ciascuno di noi dispone, in una sana aggregazione sociale in grado di abbattere le barriere sociali, è comprensibile a tutti e, secondo moltissimi studi, il solo ascolto migliora le funzioni cognitive dei più piccoli. Ancora una volta – conclude D’Incecco – questa maggioranza punta sull’istruzione e la crescita di giovani talenti”.

