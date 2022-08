SCUOLE: PROVINCIA DI CHIETI ACQUISTA SEDE DELL’EX CENTRO DI FORMAZIONE CIAPI

CHIETI – La Provincia di Chieti acquisterà i locali dell’ex Ciapi, centro regionale di formazione professionale che ha sede a Chieti Scalo, che ospitano da tempo il liceo artistico e il liceo coreutico “Nicola da Guardiagrele” di Chieti.

La delibera di indirizzo è stata approvata questa mattina all’unanimità dal Consiglio provinciale. Sull’ex Ciapi la Provincia ha già investito, con fondi regionali e provinciali, circa 340mila euro per la messa in sicurezza dei locali.

“Un atto di indirizzo importante e che darà risposte alle esigenze di una scuola alla ricerca da tempo di una sede fissa dopo che nell’ottobre 2017 la precedente è stata interessata da un cedimento strutturale a seguito del quale gli allievi sono stati trasferiti in sedi provvisorie fino all’individuazione nella sede Ciapi” dice il presidente della Provincia Francesco Menna che esprime gratitudine al consigliere provinciale con delega al Patrimonio, Filippo Di Giovanni “per il gran lavoro svolto seguendo da vicino le vicende del liceo artistico, e tutti i Consiglieri provinciali per aver espresso il voto favorevole alla delibera di indirizzo d’acquisto”.

“Fin dal mio insediamento in Provincia ho preso in carica l’annosa vicenda che meritava attenzione oltre che risoluzione – dice dal canto suo Di Giovanni che, nel ringraziare il Prefetto di Chieti, Armando Forgione, il quale sulle problematiche ha riunito anche un apposito tavolo prefettizio, sottolinea che “la struttura del Ciapi ha permesso la creazione di nuovi e attrezzati laboratori di design e progettazione moda, discipline plastico-scultoree, decorazione pittorica e oreficeria, tanto che l’istituto ha ottenuto un importante finanziamento ministeriale come laboratorio territoriale”.