SCUOLE PROVINCIA L’AQUILA: 4 MILIONI DI EURO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, I DETTAGLI

L’AQUILA – È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, l’atteso decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Provincia dell’Aquila, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024.

In particolare per gli interventi in sei scuole nel territorio provinciale sono stati stanziati 4-050 milioni di euro. Soddisfatti i consiglieri delegati all’edilizia scolastica, Gianluca Alfonsi, Vincenzo Calvisi e Andrea Ramunno, per il raggiungimento dell’obiettivo di modernizzazione e rinnovamento dei plessi scolastici di proprietà della Provincia dell’Aquila.

“Ringrazio per il lavoro svolto – dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, i consiglieri provinciali e il dirigente all’edilizia scolastica, architetto Stefania Cattivera, che nonostante le difficoltà derivanti dalla riforma degli enti locali voluta nel 2014, riescono a trovare nuovi canali di finanziamento per migliorare le strutture di proprietà dell’Ente e consentire ai nostri studenti di poter fruire di immobili sicuri, moderni e soprattutto funzionali”.

Le scuole oggetto di intervento sono: ITIS D’Aosta L’Aquila, Liceo scienze sociali “Croce” di Avezzano, I.I.S. Serpieri di Avezzano, liceo artistico di Sulmona, I.I.S. Majorana di Avezzano e Liceo Vico di Sulmona.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOTTI 1 2 E 3 DELL’ITIS ‘ A. D’AOSTA’ DELL’AQUILA, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI INFISSI IN LEGNO CON NUOVI IN PVC 1.300.000,00

LICEO SCIENZE SOCIALI “B. CROCE” DI AVEZZANO – LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI – LOTTO 1 400.000,00

LICEO SCIENZE SOCIALI “B. CROCE” DI AVEZZANO – LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI – LOTTO 2 580.000,00

LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO L’I.I.S. “A. SERPIERI” DI AVEZZANO – LOTTO 1 220.000,00 Liceo Artistico “G. Mazara” di Sulmona (AQ) – Lavori di sostituzione degli infissi esterni ai fini dell’efficientamento energetico 605.000,00

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA N. 3 DEL IV LOTTO I.I.S. “E. MAJORANA” DI AVEZZANO 400.000,00 Liceo “ G.B. Vico” di Sulmona (AQ) – Lavori di sostituzione degli infissi esterni ai fini dell’efficientamento energetico 545.000,00

