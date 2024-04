SCUOLE: SANTANGELO, “GOVERNO STANZIA 400 MILIONI PER APERTURE IN MESI ESTIVI”

L’AQUILA – “Il Governo di Centro-destra stanzia 400 milioni per tenere aperte le scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali nei mesi estivi, attraverso collaborazioni con associazioni ed Enti locali. Si tratta di una misura importante per mantenere attivi gli imprescindibili punti di riferimento per studenti e famiglie favorendo l’aggregazione, la socialità e l’educazione alla legalità”.

Commenta la notizia Roberto Santangelo, Assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Regione Abruzzo, che evidenzia come:

“Il Piano Estate 2024, firmato dal Ministro Valditara, consente di progettare attività ricreative, sportive e laboratori che permetteranno, anche a luglio e agosto, l’opportunità di arricchimento personale e di crescita collettiva andando incontro alle esigenze delle famiglie”.