SCUOLE SICURE L’AQUILA: CONFRONTO SU SOLUZIONI TRA PREFETTO, COMITATO E COMMISSIONE “OLTRE IL MUSP”

L’AQUILA – Si è svolto venerdì 28 marzo presso la Prefettura dell’Aquila l’incontro tra il comitato cittadino “Scuole Sicure”, la “Commissione Oltre il MUSP” e il Prefetto dell’Aquila, un momento di dialogo improntato alla partecipazione civica e al confronto costruttivo.

Durante la riunione, il Prefetto – pur evidenziando che la gestione delle scuole non rientra nelle sue dirette competenze – ha accolto con interesse, come è d’uso nei confronti degli esponenti della società civile, la richiesta di incontro, riconoscendo nella partecipazione attiva dei cittadini un elemento essenziale della democrazia. Le parole chiave emerse dal suo intervento sono state “ascolto”, “rispetto” e “confronto”, principi fondamentali per un dialogo efficace tra istituzioni e società civile.

I comitati civici, pur riconoscendo che la Prefettura non ha alcuna competenza in merito, hanno apprezzato la disponibilità all’ascolto e la sensibilità istituzionale dimostrata dal Prefetto, evidenziando le problematiche ancora esistenti per le scuole dell’Aquila a 16 anni dal sisma del 2009. Resta alta, da parte della Commissione Oltre il MUSP e del Comitato Scuole Sicure, l’attenzione sui temi legati alla ricostruzione e sicurezza scolastica, con l’auspicio che questo dialogo possa tradursi in azioni concrete a beneficio di studenti, famiglie e personale scolastico. Come comitati civici rinnoviamo di nuovo l’invito a un confronto e a una utile collaborazione anche al Comune dell’Aquila e alla Provincia, responsabili degli edifici scolastici.

Lo stesso invito al dialogo e confronto è stato fatto anche verso altre Amministrazioni pubbliche, come la Struttura di Missione Sisma 2009, che ha positivamente risposto incontrando i comitati a novembre 2023 e alla quale è stato chiesto dai comitati un nuovo incontro.