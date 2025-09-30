SCURCOLA MARSICANA: FINITI I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

SCURCOLA MARSICANA – Conclusi con successo i lavori di efficientamento energetico presso il Cimitero Comunale di Scurcola Marsicana (L’Aquila). Sono state installate gratuitamente circa 900 nuove lampade votive, assicurando un’illuminazione continua, omogenea e decorosa nell’intera area. Contestualmente, è stato effettuato un importante intervento di messa a norma e miglioramento dell’impianto elettrico, un’operazione attesa e fondamentale per garantire maggiore sicurezza ed efficienza.

L’Assessore comunale con delega ai cimiteri, Francesco Saturni, invita i cittadini a segnalare eventuali guasti o richieste di sostituzione chiamando il numero dedicato +39 348 498 4886, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Si raccomanda, inoltre, di non effettuare interventi autonomi: la manutenzione sarà curata esclusivamente dalla ditta incaricata, che interverrà tempestivamente su ogni segnalazione. Questo intervento rappresenta un significativo passo avanti per la tutela e il decoro di un luogo importante, custode della memoria di tutta la comunità.