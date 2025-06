SCURCOLA MARSICANA: IMPIANTO BIOMETANO DA RIFIUTI, TAR ANNULLA PARERE NEGATIVO VIA

AVEZZANO – Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, ha disposto l’annullamento del giudizio negativo sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) espresso, dai competenti organi della Regione Abruzzo, in relazione al progetto promosso dalla società Nordenergy Green Solutions. con sede legale a Roma, circa la realizzazione di un impianto integrato anaerobico/aerobico di trattamento della frazione organica dei rifiuti per produzione di biometano ed ammendante composto misto, nel comune di Scurcola Marsicana, in un’area di intervento che ricade, secondo quanto si osserva nel Piano regolatore generale dello stesso Comune, in zona agricola, nelle vicinanze di centri commerciali e della Riserva naturale del Salviano gestita dal Comune di Avezzano.

Commenta l’amministrazione Comunale di Scurcola Marsicana, nel prendere atto della sentenza.

“È fondamentale precisare che il pronunciamento del Tar si fonda unicamente su una questione procedurale: la mancata attivazione di una Conferenza di servizi sincrona, ovvero l’assenza di un momento formale di confronto tra enti e soggetti coinvolti, previsto dalla normativa vigente in presenza di istanze progettuali di particolare rilevanza”,

La sentenza, quindi, “non entra nel merito delle valutazioni sostanziali effettuate in sede di esame del progetto, né tantomeno modifica o sminuisce le osservazioni critiche che erano state avanzate dagli enti competenti e dai portatori di interesse, tra cui il Comune di Scurcola Marsicana. Attendiamo ora le valutazioni della Regione Abruzzo se ricorrere avverso la sentenza in oggetto o se convocare la Conferenza di Servizi Sincrona. Le argomentazioni e le considerazioni tecniche, ambientali e territoriali già espresse dall’Amministrazione Comunale, restano pienamente valide e saranno nuovamente illustrate, con altrettanta convinzione e determinazione, nel corso dell eventuale Conferenza di Servizi”.

Il Comune di Scurcola Marsicana “conferma quindi il proprio impegno costante nella tutela del territorio, della salute pubblica e dell’ambiente, ribadendo la volontà di partecipare attivamente e con piena consapevolezza a tutti i momenti decisionali previsti dalla procedura in corso. L’Amministrazione continuerà a garantire la massima trasparenza e informazione nei confronti della cittadinanza, seguendo con attenzione ogni sviluppo legato alla vicenda e adottando tutte le azioni utili a difendere gli interessi della Comunità”.