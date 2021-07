SCURCOLA MARSICANA: VINTI 20 MILA EURO A 10 E LOTTO

SCURCOLA MARSICANA – Il 10eLotto premia l’Abruzzo: nel concorso del 15 luglio, infatti, un giocatore di Scurcola Marsicana, in provincia dell’Aquila, ha centrato una vincita da 20 mila euro grazie a un “8” Doppio Oro centrato con una giocata da 3. Complessivamente, come riporta Agipronews, da inizio anno il 10 e Lotto ha distribuito premi per 2,5 miliardi di euro di cui 22 milioni solo nell’ultimo concorso.