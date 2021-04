ROMA – Strada dei Parchi ha avviato una importante riqualificazione delle recinzioni autostradali.

I tratti in cui sono previsti i primi lavori sono quelli dove sono possibili gli attraversamenti da parte degli orsi, ma anche quelli in cui dove è più frequente l’avvistamento delle altre specie e di cervi, in particolare. Il progetto di fattibilità relativo alle reti è già stato inviato, all’inizio del 2019, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sono già state individuate le soluzioni tecniche: a seconda del tipo di fauna sarà utilizzata una delle 4 tipologie di barriera previste.

“Il risultato è frutto della intensa e proficua collaborazione tra Strada dei Parchi e il Commissario Straordinario per la sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, Maurizio Gentile, che ha reso immediatamente disponibili per questo scopo 26 milioni di euro – scrive in una nota Sdp – La riqualificazione delle reti di tutta l’autostrada è un investimento di circa 120 milioni. I primi fondi, messi a disposizione dal Commissario Straordinario sono parte del PEF, il Piano Economico e Finanziario che, atteso da 8 anni, dovrebbe essere di prossima approvazione”.

“Lo scopo di questo impegno di rifacimento delle recinzioni è certamente innanzitutto quello della sicurezza dell’autostrada per i nostri utenti, ma è anche volto alla protezione delle specie animali che ci stanno a cuore e che crediamo sia giusto tutelare al massimo delle nostre possibilità. Siamo molto impegnati in tal senso e siamo felici che oggi la nostra attenzione a certi valori sia stata riconosciuta al punto da ottenere la Certificazione Integrata ‘Qualità, Ambiente e Sicurezza’ (ISO 9001, 14001 e 45001), di cui siamo davvero orgogliosi”.