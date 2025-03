SECINARO: AL VIA UN CORSO DI INGLESE PER ADULTI RESIDENTI NELL’AREA GRAN SASSO-SUBEQUANA

SECINARO – Il progetto dell’area interna “Gran Sasso- Valle Subequana” è ormai entrato sempre più nel vivo. Proseguono gli interventi attuativi del “Sistema della Formazione” degli adulti. Lo si legge in una nota che annuncia come, nell’ambito della Scheda Intervento “Laboratori formativi per gli adulti”, che prevede 22 laboratori formativi, sia stato avviato a Secinaro (AQ), nella sede dell’Unione Montana Sirentina, il “Laboratorio di lingua inglese”, livello A1/ A2.

Il corso organizzato dal CPIA – Centro provinciale Istruzione Adulti – è gratuito ed è riservato alle persone, tra i 18 e gli 80 anni, che risiedono o che hanno il proprio domicilio in uno dei 28 comuni dell’Area interna aquilana “Gran Sasso – Valle Subequana”: Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.

Le lezioni, in programma dallo scorso 19 febbraio fino al 21 marzo, si svolgono, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. “Mi sembra doveroso”, ha dichiarato il sindaco di Molina Aterno Luigi Fasciani, referente dell’area interna Gran Sasso- Valle Subequana, «ringraziare il CPIA, in particolare la Dirigente, Prof.ssa Alessandra de Cecchis, per l’impegno profuso nell’attuazione di questo intervento e per l’impegno e l’attenzione che quotidianamente rivolge al progetto della nostra area interna.»

“Il corso di inglese”, ha aggiunto il sindaco Fasciani, «è uno dei numerosi Laboratori proposti agli adulti della nostra area. Nei prossimi mesi metteremo in calendario altre opportunità. L’azione formativa costituisce un’occasione importante per apprendere la lingua inglese o per migliorare le proprie conoscenze, poiché consente di aumentare le capacità di comunicazione e facilita l’accesso a numerosi servizi. Sono soddisfatto perché finalmente tocchiamo sempre più i risultati di una lunga fase di progettazione e programmazione. Sono, poi, estremamente soddisfatto perché stiamo garantendo sempre più servizi sul nostro territorio. Molto c’è ancora da fare, ma siamo sulla strada giusta», ha affermato con soddisfazione il Sindaco Fasciani.