SECINARO: IN CODICE ROSSO AL SAN SALVATORE MOTOCICLISTA FINITO FUORI STRADA

L’AQUILA – Un motociclista originario di Torre de Passeri si è schiantato nella tarda mattinata di oggi, con la sua moto, sulla strada provinciale 11 di Secinaro.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione dell’episodio, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo fuori strada. Immediati i primi soccorsi prestati da agli centauri e motociclisti. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso del 118 che lo ha trasportato nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila in codice rosso.

Al momento il motociclista non correrebbe pericolo di vita anche se si stanno svolgendo ulteriori accertamenti sanitari. A ricostruire la dinamica del sinistro ci penseranno i carabinieri della compagnia di Sulmona, intervenuti sul posto per i rilievi di rito