SECINARO: INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE. IN MAGGIORANZA 5 DONNE E 2 UOMINI

SECINARO – Si è insediato ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Secinaro a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorso.

La neo eletta Sindaco Noemi Silveri, sostenuta dalla lista “Secinaro, Progetto Comune”, ha presentato la sua compagine costituita da cinque donne e solo due uomini. Una assise dunque, quasi tutta al femminile, considerato anche il gruppo di minoranza, che porta il piccolo Comune montano ad essere in controtendenza rispetto al resto d’Italia.

“Il risultato elettorale raggiunto – dichiara il Sindaco Silveri – è il frutto spontaneo del lavoro di mesi, di innumerevoli riflessioni e di momenti di confronto durante i quali non ci si è mai interrogati su questioni di genere ma si è guardato sempre alle competenze e professionalità dei candidati”.

“Mi auguro che la mia amministrazione, così come il tessuto sociale ed economico di Secinaro, fortemente a trazione femminile – continua Silveri – sia da esempio e da sprone non solo in ambito politico ma anche lavorativo, a livello locale oltre che regionale e nazionale”.

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale anche la nomina dei componenti della Giunta per cui il Sindaco ha disegnato Roberto Cipriani e Lorena Colantoni, a lei ha conferito l’incarico di Vicesindaco, mentre alla consigliera Clementina Graziani il ruolo di capogruppo e a stretto giro, così come annunciato, saranno assegnate deleghe anche agli altri consiglieri: Maria Elena Maggi, Cristian Centofanti, Claudia Graziani e Martina Bernabei .