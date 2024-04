SECONDO CENTENARIO DELLE SUORE ZELATRICI: DOMANI INIZIATIVE CON IL CARDINALE PETROCCHI ALL’AQUILA

L’AQUILA -Nella gioia del tempo di Pasqua le Suore Zelatrici del Sacro Cuore, conosciute anche come Suore Ferrari, invitano alla condivisione dell’ulteriore gioia dovuta alla ricorrenza del secondo centenario della nascita di Maria Ferrari, fondatrice in L’Aquila dell’Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore e riconosciuta Serva di Dio.

L’appuntamento è alle ore 17,00 di domenica 7 aprile allorché l’Arcivescovo Metropolita, Sua Em.za Cardinale Giuseppe Petrocchi, presiederà nella Chiesa della Casa Madre della Congregazione, con ingresso da Via dei Muriccioli, angolo con Via Santa Chiara d’Acquili, la celebrazione di ringraziamento per il dono di questa donna aquilana, che tanto ha segnato, nel bene, gran parte dell’ottocento aquilano e per le tante opere fruttificate dal seme generosamente sparso da Maria Ferrari nei fecondissimi anni della sua vita terrena.