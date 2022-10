SEDE CISL VANDALIZZATA: SOLIDARIETA’ DEI SINDACI DI PESCARA E L’AQUILA

PESCARA – ll sindaco di Pescara Carlo Masci ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione comunale al sindacato Cisl a seguito dell’azione vandalica che ne ha devastato la sede di Pescara.

“Rivolgo i miei sentimenti di solidarietà ai dirigenti della Cisl che per la storia e per i valori che esprime rappresenta un grande patrimonio di principi democratici. Nonostante questo grave e intollerabile episodio – ha detto il primo cittadino – di cui devono essere ancora definiti la natura e gli autori, sono certo che la Cisl continuerà a lavorare con impegno e senso di responsabilità per il bene dei pescaresi e degli abruzzesi. Spero che gli inquirenti possano individuare al più presto i responsabili di questo gesto sconcertante che condanno con forza. In un momento particolarmente difficile per le vicende legate alla crisi e agli effetti sociali di questa, istituzioni e società civile devono unire ancor di più le forze per contrastare ogni forma di criminalità e salvaguardare il rispetto della legalità”.

Solidarietà anche dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi

“Un atto grave e preoccupante verso una istituzione sindacale che è garanzia di libertà e parte fondamentale del nostro sistema democratico. Esprimo solidarietà e vicinanza al segretario regionale della Cisl, Gianni Notaro, e a tutti i responsabili sindacali abruzzesi che operano ogni giorno per garantire la tutela dei lavoratori. Confido nell’impegno da parte delle forze dell’ordine e della magistratura affinché vengano individuati gli autori del reato” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commentando gli atti vandalici perpetrati a danno della sede Cisl di Pescara.