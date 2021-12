SEDE SOCCORSO ALPINO L’AQUILA, PALUMBO: “LE BATTAGLIE GIUSTE CHE BIONDI E CENTRODESTRA NON FANNO”

L’AQUILA – “Il tentativo del consigliere regionale Mauro Febbo di far passare come una battaglia di campanile la richiesta, ribadita dal consigliere Pierpaolo Pietrucci, di istituzione all’Aquila della sede regionale del Soccorso Alpino, non sta in piedi, trattandosi piuttosto di un’istanza di assoluto buon senso, di efficienza operativa ed economica, talmente ovvia che l’intero consiglio comunale dell’Aquila con il Sindaco in testa dovrebbe difendere e sostenere”.

Lo scrive in una nota Stefano Palumbo, capogruppo Pd al Consiglio comunale dell’Aquila.

“Avevo offerto loro questa possibilità, più di un anno fa, attraverso un ordine del giorno che mi aspettavo venisse votato all’unanimità, ricevendo invece dall’amministrazione la richiesta di ritirarlo per avere la possibilità di emendarlo e discuterlo in una successiva seduta, impegno che purtroppo non è mai stato rispettato – osserva Palumbo – Ma poco contano i passaggi amministrativi perché la questione è squisitamente politica”.

“Qual è al riguardo la posizione del presidente del consiglio Roberto Tinari, difensore dell’Aquila a intermittenza? Quale quella di tutti gli altri esponenti aquilani di Forza Italia rispetto al muro eretto in regione da Febbo e Sospiri? E il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sostiene la linea di Carla Mannetti, d’accordo con noi a insediare la sede del Soccorso Alpino presso l’aeroporto di Preturo, o preferisce allinearsi al silenzio di Pierluigi Biondi, Guido Liris e Marco Marsilio, così come la Lega a quello di Emanuele Imprudente? “.

“C’è da chiedersi infine se all’Aquila, quello che sbandierano come “centrodestra unito” è legato solo da una valutazione di opportunismo elettoralistico oppure c’è la speranza che possa unirsi anche a sostegno di una battaglia di dignità e di giusta rivendicazione delle aree interne?”, conclude Palumbo.