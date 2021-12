SEDE SOCCORSO ALPINO REGIONALE ALL’AQUILA, PIETRUCCI: “DISCUTERE SUBITO PROGETTO DI LEGGE”

L’AQUILA – Discutere immediatamente il progetto di legge che localizza all’Aquila la sede del Soccorso alpino regionale, “un provvedimento semplicissimo e sacrosanto nella città capoluogo di Regione – e cuore della montagna abruzzese – in una struttura ricompresa nel patrimonio immobiliare del Comune che si è già dichiarato ampiamente disponibile”.

A chiederlo è il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che sottolinea: “È da oltre un anno e mezzo che si trascina la discussione sulla sede regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese che, per una scelta improvvida e incomprensibile del presidente del Sasa, è stata localizzata a Pescara”.

“Mi sono fatto carico in questo tempo di tutti gli atti e le azioni necessarie: ho interrogato la Giunta (visto che il Soccorso Alpino è giustamente finanziato con fondi regionali che personalmente ho sempre richiesto e ottenuto in sede di approvazione di Bilancio), ho scritto più volte al presidente del Sasa regionale e nazionale, ho promosso occasioni di approfondimento e confronto in diverse sedi, ho convocato riunioni con assessori e consiglieri regionali e con il Comune dell’Aquila (a cui purtroppo il SASA non è intervenuto), ho chiesto per doverosa conoscenza i Bilanci dell’associazione degli ultimi anni e soprattutto ho presentato insieme a colleghi di ogni gruppo politico un Progetto di Legge che risolvesse la questione. Si tratta del PdL 185/2021 che reca ‘Integrazioni alla Legge regionale del 17 aprile 2014 n. 20 – Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico'”.

“È un provvedimento semplicissimo e sacrosanto – osserva – che individua la sede del Soccorso Alpino nella città capoluogo di Regione – e cuore della montagna abruzzese – in una struttura ricompresa nel patrimonio immobiliare del Comune dell’Aquila che si è già dichiarato ampiamente disponibile. Il Progetto di Legge porta, con la mia firma, anche quella dei consiglieri Santangelo, Di Benedetto, Angelosante, Quaglieri e Mariani. Depositata il 23 marzo scorso, il suo esame in sede referente è stato assegnato alla V Commissione il 25 marzo. La Scheda per l’Istruttoria finanziaria (datata 10 maggio) non ha naturalmente espresso osservazioni dal momento che non ci sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Così come la Scheda per l’Istruttoria legislativa elaborata dagli uffici del Consiglio regionale (e datata 15 luglio) ha confermato la correttezza normativa del testo”.

“Non c’è dunque ragione di perdere altro tempo. Al presidente Quaglieri – che peraltro ha avuto la sensibilità di sottoscrivere il PdL – chiedo di calendarizzarne immediatamente la discussione inserendolo nel prossimo Ordine del Giorno della V Commissione. Abbiamo bisogno di ripristinare la giusta coerenza istituzionale e amministrativa per una struttura così gloriosa e fondamentale come è il Sasa. E di localizzarne la sede all’Aquila dove la Stazione del Soccorso Alpino – affidata all’indimenticabile Nestore Nanni – venne ufficialmente istituita il 1° gennaio 1960, dopo la tragica scomparsa di tre giovani tecnici minerari dell’AGIP morti nell’inverno del 1958 sul Monte Camicia”, conclude Pietrucci.