SEDE UNICA REGIONE, D’INCECCO (LEGA): “PROGETTO FA RISPARMIARE SOLDI PUBBLICI E RIQUALIFICA SPAZIO”

PESCARA – “Dopo oltre vent’anni e innumerevoli progetti di pianificazione caduti nel vuoto quest’amministrazione, in piena sinergia con il Governo regionale, è riuscita a concretizzare un progetto totalmente pubblico per riqualificare un’importante area nel cuore della Città con la realizzazione della sede unica regionale che non toglierà nemmeno un centimetro né al parco di 6 ettari ubicato all’interno del sito né ai posti auto presenti”.

Riunito il Consiglio comunale pescarese in sessione straordinaria per discutere sul futuro dell’area di risulta su cui ci sarà l’ubicazione della sede unica regionale: oieno sostegno al progetto dalla Lega, che tramite il suo capogruppo, Vincenzo D’Incecco, vede nella riqualificazione del sito un volano per lo sviluppo economico della Città e dell’intera Regione.

“Questo intervento, inoltre – aggiunge D’Incecco -, permetterà di far risparmiare più di 2 milioni di euro agli abruzzesi per l’affitto di edifici attualmente utilizzati dalla Regione che risultano inadeguati a soddisfare le attuali esigenze operative e funzionali dell’Ente ma anche per sviluppare un modello di mobilità sostenibile considerando la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus a pochi metri”.

“Infine – rassicura – non ci sarà nessun privato che gestirà i beni pubblici, la gestione dei parcheggi rimarrà in capo al Comune. Quest’amministrazione di centrodestra chiude una partita lunga e delicata, ed è chiara la posizione della Lega. Siamo per il futuro, per la razionalizzazione delle spese e dei beni pubblici, per sviluppare al meglio e con efficienza Pescara e l’Abruzzo”.