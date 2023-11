SEDICENNE DI ROSCIANO SI ALLONTANA DA CASA: VERTICE IN PREFETTURA PER ORGANIZZARE LE RICERCHE

PESCARA – Si è tenuta questa mattina, in Prefettura, una riunione operativa per fare il punto sulle ricerche del minore Thomas Cristopher Luciani, 16 anni la cui scomparsa è stata denunciata ieri dai familiari alla Stazione dei Carabinieri di Rosciano in provincia di Pescara.

La Prefettura di Pescara ha attivato già nella giornata di ieri il piano provinciale per le persone scomparse che prevede il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della Direzione marittima, della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria nonché del 118 e delle Polizie locali dei comuni interessati dalle ricerche. È stato chiesto il concorso anche alla Prefettura di Chieti in considerazione della frequentazione da parte del minore della zona di Chieti Scalo. Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Pescara.

È alto 1 metro e 61 centimetri, 50 kg circa, capelli rasati sui lati e dietro la testa e con un ciuffo di media lunghezza nella parte superiore, occhi di colore castano, non ha altri segni particolari. Al momento dell’allontanamento indossava un paio di pantaloni grigio-scuro in jeans con diversi strappi sulle cosce; un paio di scarpe nere marca Nike; una t-shirt di colore “oro” a tinta unica con stoffa in simil velluto. Portava con sé uno zaino bianco e nero con disegni geometrici. Chiunque avesse sue notizie può contattare l’Arma dei carabinieri (112) o qualsiasi altra centrale operativa (113, 115, 117, 118).