SEGGIOVIA MONTE PISELLI: MARSILIO INCONTRA SINDACO ASCOLI FIORAVANTI, “AL LAVORO PER AUTORIZZAZIONI”

L’AQUILA – Focus sulla progettazione e la realizzazione della nuova seggiovia di Monte Piselli, finanziata per 12 milioni stanziati, tramite il Cis e il Piano nazionale complementare “Sisma Italia Centrale” al Pnrr.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi all’Aquila, a Palazzo Silone, il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, in qualità di presidente del Cotuge, il Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis.

Il presidente Marsilio e il sindaco Fioravanti, si legge in una nota, “hanno condiviso un cronoprogramma che, attraverso la prossima adozione del Piano finanziario tecnico economico, avvierà l’iter per ottenere le diverse autorizzazioni necessarie al fine di andare in gara il più presto possibile”.

Nei prossimi giorni il presidente Fioravanti convocherà ufficialmente l’assemblea del Cotuge per sottoporre ai soci il progetto ai fini della condivisione e della definitiva approvazione.