SEGNALE VODAFONE DOWN, DISAGI ANCHE IN ABRUZZO, PROBLEMI ANCHE PER HO E POSTEMOBILE

L’AQUILA – L’operatore telefonico Vodafone è down da questa mattina in diverse parti d’Italia, così come il virtuale ho. Mobile. Le segnalazioni arrivano come di consueto da tutto il Paese, specie dalle aree attorno a Milano, Bologna, Perugia, Roma e in Abruzzo. Molti disagi anche nel capoluogo L’Aquila, dove il segnale è assente.

Sono stati ormai superate le 3.000 segnalazioni su downdetector, segno che il problema si sta diffondendo sempre più rapidamente da nord a sud. Gran parte degli utenti è completamente offline, sia per quanto riguarda le chiamate, sia per ciò che concerne la rete internet. Una parte di questi invece presenta difficoltà solamente nella connessione al web.

Anche ho. Mobile ha comprensibilmente alcuni problemi, riferibili alle stesse zone in cui l’operatore Vodafone presenta le maggiori difficoltà. Le segnalazioni sono in forte crescita e riguardano un totale blackout nella maggioranza dei casi.

Contestualmente PosteMobile riporta problemi in tutta Italia, seppur con numeri ridotti. Del resto la cosa non deve stupire, visto che l’operatore virtuale dallo scorso giugno poggia proprio su rete Vodafone.