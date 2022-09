SEGRETARI UNARMA SANZIONATI, SINDACATI FORZE DELL’ORDINE ANNUNCIANO SIT-IN

L’AQUILA – “Solidarietà e vicinanza a due segretari Unarma, Associazione Sindacale Carabinieri della Regione Abruzzo, Alessandro Marconi e Massimiliano Petrilli, che sono stati sanzionati poiché nell’esercizio delle proprie funzioni di dirigenti sindacali Unarma, rilasciavano dichiarazioni alla stampa in merito ad argomenti – già trattati da tempo, da tutte le cronache locali in merito alla cosiddetta ‘Mafia dei Pascoli’ – il cui unico messaggio era quello di sensibilizzare gli organi istituzionali circa l’effettiva opportunità di rimuovere i Tribunali minori, ancora attivi sul territorio della regione Abruzzo, considerati – per le attività di Giustizia – importanti baluardi sul territorio”.

Così, in una nota congiunta, le Organizzazioni sindacali delle Forze dell’Ordine in merito alla sanzione disciplinare ai danni di due agenti e segretari Unarma, richiamati per essersi esposti sul tema della “Mafia dei Pascoli”, che annunciano un sit-in presso il Comando della Legione Abruzzo e Molise per sensibilizzare l’opinione pubblica.

“Ritorniamo indietro di 40 anni, quando nel 1981 non si volevano accettare i sindacati della Polizia di Stato. ‘Sembra bizzarro ma vero, un film che si ripete…’: ammutolire prepotentemente, a tutti i costi, i sindacalisti che osano pensare ed esprimersi! Riteniamo che tale episodio possa ritenersi un esplicito atteggiamento antisindacale e antidemocratico, che vuole azzittire il pensiero e che interviene prepotentemente sull’attività sindacale: e ciò non è accettabile!”, sottolineano.

“Per tale motivo, organizzeremo un Sit-in davanti il Comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, per sensibilizzare media e opinione pubblica su quanto sta accadendo ai fratelli Carabinieri sindacalisti”, conclude la nota.

[mqf-scorrimento]