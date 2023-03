SEI NAZIONI DI RUGBY: ESORDIO PER ARBITRO CHIETINO DANIELE POMPA

ROMA – Daniele Pompa sarà il V uomo, integrato nello staff arbitrale del match tra Italia e Galles, al via alle 15:15 all’Olimpico e valevole per la quarta giornata del Guinness Six Nations.

Per l’arbitro teatino, che si sta facendo strada tra i fischietti della palla ovale nazionale, è l’esordio in una partita della prestigiosa competizione internazionale.

Si tratta di un’altra soddisfazione per il settore arbitrale abruzzese, dopo l’ingresso – per la prima volta – di Giampiero Salvi nel consiglio nazionale arbitrale.

“Il nostro è un movimento che vuole crescere insieme alla sua classe arbitrale – ha affermato il presidente di Fir Abruzzo Marco Molina – per questo è fondamentale che anche i giovani e gli ex atleti del territorio si avvicinano al mondo degli arbitri, che può regalare grandi soddisfazioni, come dimostrato anche dall’esordio di Pompa al Sei Nazioni. A lui e a tutto lo staff facciamo un grande in bocca a lupo per la partita di oggi”.

Attualmente il movimento regionale vanta due arbitri nazionali (Daniele Odoardi oltre allo stesso Pompa) e cinque assistenti nazionali: Gianluca Capone, Luca Giurina, Andrea Meschini, Danilo Paolini e Giampiero Salvi, che è anche il coordinatore per l’Abruzzo.

Negli ultimi giorni, inoltre, si è tenuto il primo corso dell’anno per arbitro di I livello, dedicato a chi vuole intraprendere la carriera arbitrale in regione.