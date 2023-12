SEMINARIO SUL MONDO DELLE BOCCE RISERVATO AGLI STUDENTI AQUILANI DI SCIENZE MOTORIE

L’AQUILA – Coinvolgente e partecipato il seminario realizzato lo scorso giovedì 14 dicembre sull’affascinante mondo delle Bocce, riservato principalmente agli studenti del Dipartimento di Scienze Motorie ed aperto anche alla cittadinanza.

L’evento, organizzato dall’Università dell’Aquila, dall’Accademia medica e dalla società Virtus L’Aquila Bocce, ha registrato l’importante presenza di rappresentanti del mondo istituzionale ed atleti di livello internazionale. Diversi gli argomenti affrontati e sviluppati durante l’incontro: particolarmente interessanti sono stati i temi relativi all’approccio mentale di alto livello per le Bocce; un approfondimento è stato dedicato alla preparazione fisica specifica per questa disciplina; uno sguardo suggestivo è stato dedicato da Domenico Sposetti, tecnico della nazionale algerina, alle atlete e agli atleti attraverso il confronto interculturale in relazione proprio alla pratica delle Bocce.

Ad impreziosire il momento culturale e sportivo la presenza di Pieremidio Bianchi dell’Accademia Medica “Salvatore Tommasi” della Provincia dell’Aquila, la Prof.ssa Maria Grazia Perilli Direttrice DISCAB, Gianluca Formicone pluri campione mondiale di Bocce, il Prof. Francesco Bizzarri dell’Università dell’Aquila e Presidente del Comitato Organizzatore L’Aquila Rinasce con lo Sport 2023, Gianni Sebastiani Presidente ASD Virtus L’Aquila Bocce e Domenico Sposetti allenatore nazionale dell’Algeria maschile e femminile.

L’iniziativa è inserita nella seconda edizione della manifestazione “Il campione dei campioni”, in programma a L’Aquila il 27-28-29 dicembre presso il Bocciodromo di Bazzano. Grande attesa, dunque, per tutti gli appassionati di questa disciplina che prevederà la presenza delle migliori otto atlete ed altrettanti atleti italiani. La kermesse sportiva avrà anche una diretta streaming sul canale della Federazione Italiana Bocce.