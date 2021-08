SEMINIAMO ARTE: AL MUBAQ PINOCCHIO DAGLI OCCHI VERDI DI GRAZIANO GUISO

L’AQUILA – Dopo il successo di “Seminiamo arte, manifestazione multidisciplinare di

Rigenerazione urbana con Arti visive – Reading – Performance – Musica” a cura di Lea

Contestabile – Antonio Gasbarrini per l’avvento di un Giardino in progress di arte

condivisa al Giardino del Convento di Sant’Angelo d’Ocre, nei giardini privati del Borgo

postsismico di S. Lorenzo (AQ) e al Giardino della memoria nel Villaggio d’arte dei

Bambini, il MuBAq-Museo dei Bambini L’Aquila, nell’ambito della manifestazione presenta le

nuove iniziative che saranno tenute venerdì 27 agosto.

La cornice operativa di Seminiamo arte gravita attorno al “Villaggio d’arte dei bambini”, ove sorge la sede del MuBAq – Museo dei Bambini L’Aquila, che nel corso

degli anni è diventato un Parco di sculture site-specific, punto di riferimento culturale di

tutto il territorio e, in particolare, della popolazione di Fossa, nonché dei numerosi Comuni

facenti parte del cosiddetto “Cratere sismico”, quello dell’Aquila compreso.

Nell’ottica di mantenere e consolidare una pratica di condivisione con gli abitanti del Borgo

e di quelli di tutto il territorio, è stato ideato il Progetto Seminiamo arte – Le soglie

musive dell’antinciampo creativo (a cura di Lea Contestabile – Antonio Gasbarrini) con

relativa Mappa per un giardino di arte condivisa, al fine di estendere fisicamente ed

esteticamente il “Villaggio d’Arte” del MuBAq a tutto il Borgo di San Lorenzo.

PROGRAMMA

Venerdi 27 agosto alle ore 17,30 saranno posizionate in modo permanente le prime

opere in mosaico a forma di soglia all’ingresso delle abitazioni del Borgo a suggello

dell’esperienza amicale avuta con l’arte contemporanea dalle persone qui residenti.

L’aggettivo connotante antinciampo (creativo), si propone di far raccogliere alle presenti ed alle future generazioni i succosi frutti della Bellezza seminati a piene mani con le opere

qui realizzate.

Alle 18,30 verrà inaugurata la mostra personale di pittura Pinocchio dagli occhi

verdi di Graziano Guiso.

Alle 19,30 saranno presentati i lavori in mosaico degli atleti Special Olympics,

realizzati durante i laboratori diretti dagli artisti Enzo Tinarelli, Felice Nittolo, Sergio

Nannicola e Silvia Causin

GRAZIANO GUISO Pinocchio ha gli occhi verdi

A cura di Antonio Gasbarrini

Graziano Guiso nasce a La Spezia nel 1955, ha frequentato il Liceo Artistico e in seguito

l’Accademia di Belle Arti di Carrara, città dove vive e lavora.

Fin da subito nelle sue opere privilegia l’immaginazione, la fantasia e il mondo onirico.

Sempre attento e rigoroso nel ricercare e sperimentare nuove possibilità tecniche.

Dal 1990 sono numerose le mostre tenute in Italia e all’estero.

In quest’ultimo periodo esegue un ciclo di opere dedicate alla favola di Pinocchio,

adoperando come superficie di base dei vecchi filtri per il vino, della misura 40×40 cm,

opportunamente preparati utilizzando anche la tecnica del décollage. Con variazioni e

modulazioni tonali, scende ad indagare le curiose caratteristiche dei vari personaggi della

favola.

La mostra dal titolo Pinocchio ha gli occhi verdi è dedicata alla moglie Daniela per il suo

immenso impegno e generoso incoraggiamento alla sua ricerca pittorica.

La mostra, itinerante, è stata presentata per la prima volta al museo di Pinocchio a Collodi,

alla niArt Gallery di Ravenna approdando ora al MuBAq -Museo dei Bambini L’Aquila.

Seguiranno molte altre sedi per concludersi a Carrara a fine anno 2021.

MuBAq – Museo dei Bambini L’Aquila, Fossa

Per appuntamento chiamare il 3396274730