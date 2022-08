SEMINIAMO ARTE: AL VIA SECONDA EDIZIONE AL MUSEO DEI BAMBINI DI FOSSA

L’AQUILA – Il riscontrato successo della I Edizione di Seminiamo arte tenuta lo scorso anno in concomitanza della Perdonanza Celestiniana – documentata da un prestigioso post – catalogo edito dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna grazie al sostegno del Comune di Ravenna – ha indotto il MuBAq – Museo dei Bambini L’Aquila, a varare una II Edizione 2022. Perfettamente in linea con la precedente, mirante innanzitutto a coinvolgere in una relazione ravvicinata con la cultura contemporanea (Arte, Musica, Poesia), i cittadini di Fossa tuttora diasporizzati, ad oltre 13 anni dal sisma del 2009, nel Villaggio di S. Lorenzo.

La manifestazione culturale interdisciplinare è inserita tra le Manifestazioni previste nella 728a Perdonanza Celestiniana.

Seminiamo Arte 2022 alla sua II Edizione nasce dall’esigenza del MuBAq di mantenere e consolidare una pratica di condivisione con gli abitanti del Borgo continuando ad essere punto di riferimento culturale di tutto il territorio e, in particolare, della popolazione di Fossa, nonché dei numerosi Comuni facenti parte del cosiddetto cratere sismico, quello dell’Aquila compreso.

IL PROGRAMMA

“SEMINIAMO ARTE” – II Edizione 2022 propone i sotto indicati 4 momenti d’incontro che avranno inizio il prossimo 8 agosto per concludersi il 31 dello stesso mese.

a. SEMINIAMO sogni – Arte con i bambini

Luogo: Villaggio d’Arte dei Bambini – Villaggio San Lorenzo, Fossa

8-9-10 agosto 2022

Sarà l’attività laboratoriale dedicata ai bambini, della durata di tre giorni, ad inaugurare l’8 agosto, il ciclo degli incontri culturali programmati.

Il 10 agosto a conclusione dei laboratori grande festa di San Lorenzo con presentazione dei lavori realizzati e merenda collettiva.

b. SEMINIAMO memoria -Arte con gli abitanti di Fossa

Luogo: Villaggio San Lorenzo, Fossa

Inaugurazione 19 agosto ore 17:30

Realizzazione di sculture e installazioni da parte di artisti italiani e stranieri, da lasciare in dotazione nei giardini privati dei Map del Villaggio San Lorenzo.

Le opere saranno concordate con gli abitanti del Villaggio che consegneranno al “proprio” artista un oggetto recuperato a Fossa tra le macerie della propria casa distrutta o danneggiata dal terremoto. Una pietra, un mattone, un piccolo utensile, una chiave…che ricordino la casa, l’orto, la stalla, il luogo amato e perduto da oltre 13 anni, all’insegna memoriale del proustiano “Tempo perduto” e “Tempo ritrovato”.

c. SEMINIAMO amicizia – Arte per l’amico Raul Rodriguez

Luogo: Giardino della contemplazione – Convento di Sant’Angelo D’Ocre

17-18.19 agosto

Inaugurazione 19 agosto ore 11:30

Nel Giardino della Contemplazione del Convento di S. Angelo d’Ocre sarà allestita una Mostra di sculture e installazioni per ricordare – da parte dei suoi amici autori delle opere – l’artista italo-argentino Raul Rodriguez ad un anno dalla sua scomparsa. Avvenuta mentre la sua installazione site-specific “Pachamama” era ancora esposta in uno dei giardini dei MAP del Borgo di S. Lorenzo. Il giorno dell’inaugurazione si terranno il Concerto dell’Officina Musicale diretta dal Maestro Orazio Tuccella e il Recital di poesie con Anna Maria Giancarli e Stevka Smitran

d. SEMI BLU – L’artista Giulia Napoleone semina bellezza a favore del MuBAq

Luogo: Mubaq

Periodo esposizione 19-31 agosto

Inaugurazione 19 agosto ore 20:30

Mostra personale con esposizione nel Museo dei “Semi Blu”, i piccoli lavori ad olio che l’artista Giulia Napoleone ha realizzato e donato al MuBAq per sostenere il museo e seminare insieme a tutti noi Bellezza e Speranza nel futuro.