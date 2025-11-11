“SEMPLICE CLIENTE”, LA STORIA DI MARIO MAGNOTTA AL CINEMA CON IL FILM DI ALESSIO DE LEONARDIS

L’AQUILA – Quarant’anni prima dei social, la voce di un uomo comune diventava un caso nazionale.

A partire dal 22 novembre arriva al cinema “Semplice Cliente”, il nuovo film di Alessio De Leonardis.

Prodotto da Duende Film e distribuito da Mescalito Film, il docufilm esce in sala con una serie di proiezioni evento in tutta Italia.

Un viaggio tra ironia e malinconia, tra costume e memoria collettiva, per raccontare l’uomo che fece ridere un Paese intero – e che, nel farlo, seppe raccontarne l’anima meglio di chiunque altro.

Voleva solo comprare una lavatrice. Invece ha fatto la storia.

La vicenda incredibile di Mario Magnotta, il bidello aquilano diventato leggenda a causa di uno scherzo telefonico: una voce che fece ridere l’Italia, e che oggi commuove per ciò che nascondeva dietro quelle risate.

Quarant’anni dopo, il film ripercorre l’assurda parabola di un uomo comune, inconsapevole pioniere della viralità italiana, simbolo di ironia, fragilità e resistenza.

Un telefono squilla. Dall’altra parte, un uomo risponde con tono deciso: “No, so’ Magnotta”.

Così nasce lo scherzo della lavatrice, la beffa più celebre d’Italia, capace di attraversare quarant’anni di costume popolare e di anticipare l’era dei contenuti virali.

Ma chi era davvero Mario Magnotta? Bidello in un istituto tecnico dell’Aquila, uomo buono e sanguigno, divenne suo malgrado protagonista di un fenomeno di massa quando due ex studenti registrarono per gioco una telefonata che lo rese immortale.

Quelle cassette audio, duplicate e passate di mano in mano, da bar a caserme, da autoradio a radio libere, arrivarono ovunque – persino, si dice, sulla barca dell’avvocato Agnelli.

Attraverso materiali d’archivio, registrazioni originali, testimonianze dei protagonisti e il racconto inedito della figlia Romina – che rompe il silenzio dopo anni – il film restituisce la dimensione più umana e fragile dietro il mito popolare: quella di un padre travolto dalla fama e di una famiglia che ha pagato il prezzo della derisione.

Nel tempo, Mario seppe trasformare il ridicolo in riscatto, tornando a sorridere e a farsi attore della propria leggenda.

Oggi la sua voce continua a risuonare sul web, nelle community e nei meme, come il grido di un “semplice cliente” che, contro ogni assurdità, ha saputo diventare eroe popolare.

“Semplice Cliente” uscirà in sala a partire dal 22 novembre con una serie di eventi speciali in tutta Italia, pensati per celebrare la sua storia insieme al pubblico.

Tra contest dal vivo e iniziative online, i fan potranno partecipare attivamente alla campagna, mentre talk, incontri e gadget esclusivi renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il calendario delle proiezioni evento è in costante aggiornamento su www.mescalitofilm.com