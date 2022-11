SENATO, COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI: SIGISMONDI (FDI) NOMINATO CAPOGRUPPO

ROMA – “È un grande onore per me essere stato nominato capogruppo dell’ottava Commissione permanente del Senato, ‘ Ambiente, Transizione ecologica, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica’. Una commissione importante che si occuperà di tematiche cruciali per lo sviluppo della nostra Nazione.

Così, in una nota, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi: “Un onore, sì, ma cresce il senso di responsabilità conscio del massimo impegno che dedicherò ai complessi lavori che ci attendono, sempre al servizio dell’Abruzzo e dell’Italia”.

“Ringrazio, per questo riconoscimento istituzionale, i colleghi senatori, il capogruppo Lucio Malan, il partito nel suo complesso e, soprattutto il presidente Giorgia Meloni, per la fiducia che hanno inteso accordarmi”.