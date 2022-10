SENATO, LIRIS: “CONGRATULAZIONI A LA RUSSA, TOCCANTI PAROLE SEGRE, GIORNATA EMOZIONANTE”

L’AQUILA – “Rivolgo le mie congratulazioni ad Ignazio La Russa, eletto presidente del Senato. Il suo intervento è stato particolarmente toccante, pregno di un ossequioso rispetto delle istituzioni e della Costituzione, rispettoso di tutte le forze presenti in Parlamento a dimostrazione della maturità che la classe dirigente di Fratelli d’Italia ha raggiunto, a dispetto di quanti ancora mettono in dubbio la sua affidabilità”.

Così Guido Liris, neo senatore di Fratelli d’Italia, a margine della seduta d’insediamento del Parlamento.

“Mi associo alle parole della nostra presidente, Giorgia Meloni: siamo orgogliosi”, dice Liris, “che sia stato eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa”.

“È importante sottolineare anche il fatto che l’elezione sia arrivata subito”, continua il senatore di Fratelli d’Italia, “a dimostrazione di un certo senso di responsabilità nei confronti del paese che aspetta un nuovo governo che possa insediarsi al più presto per dare all’Italia le risposte che servono”.

“Toccanti”, rileva poi Liris, “le riflessioni della senatrice Liliana Segre, testimone di un pezzo di storia che nessuno deve dimenticare affinché non si ripeta mai più. La coesione e l’unità sono le migliori precondizioni per affrontare ogni emergenza e criticità”.

“Ammetto che la giornata è stata particolarmente emozionante”, chiosa Liris, “non solo per aver fatto per la prima volta il mio ingresso nell’Aula, ma anche per aver fatto parte dell’Ufficio di Presidenza provvisorio e aver dunque apposto la mia firma nel verbale di scrutinio per l’elezione del presidente La Russa”.