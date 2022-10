SENATO, SINDACO L’AQUILA BIONDI: “CONGRATULAZIONI A LA RUSSA”

L’AQUILA – “Rivolgo sincere congratulazioni per l’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato della Repubblica della XIX Legislatura. Al presidente La Russa, già ministro della difesa e vice presidente del Senato, cui mi lega un rapporto di amicizia e stima politica ultradecennale, formulo i migliori auguri per lo svolgimento delle sue funzioni di responsabilità e prestigio istituzionale, racchiuse nella seconda carica dello Stato”. Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’esito delle elezioni appena tenutesi.