SENTENZA BALNEATORI: D’INCECCO (LEGA), “OK CASSAZIONE CONFERMA IL VALORE DELLE NOSTRE BATTAGLIE”

PESCARA – “Quello balneare è un settore strategico per l’Abruzzo e per l’intero Paese e l’accoglimento da parte della Corte di Cassazione del ricorso presentato dalla Regione Abruzzo, insieme al Sib, Sindacato italiano balneari, ci dà ragione delle battaglie condotte sino ad ora a tutela del comparto e va nella direzione che tutti auspicavamo. La sentenza, depositata giovedì, infonde nuova fiducia e soprattutto rappresenta una importante svolta”.

A sottolinearlo, è il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, Vincenzo D’Incecco. “Il Consiglio di Stato, che aveva bocciato la proroga delle concessioni balneari al 2033 – osserva D’Incecco – dovrà adesso rivedere quella decisione, anche alla luce delle nuove norme che sono state approvate nel frattempo dal parlamento. La Lega continuerà a lavorare per le imprese, per il turismo, per l’economia abruzzese e italiana”.