SENTENZA COMUNE TAGLIACOZZO, LEGALI TORRELLI: “RESTITUITA DIGNITA’ INGIUSTAMENTE INFANGATA”

TAGLIACOZZO – “Nonostante fosse chiarissima l’estraneità del nostro assistito ai fatti contestati dalla Procura di Avezzano, ci sono voluti ben 7 anni per dimostrare che ha sempre operato con assoluta professionalità e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e di procedimenti amministrativi”.

Lo scrivono in una nota gli avvocati Vittoriano Frigioni e Evelina Torrelli, difensori dell’ingegner Gianpaolo Torrelli, che esprimono “viva soddisfazione” per l’esito del processo, che ha visto l’assoluzione piena per tutti i reati contestati al loro assistito, all’epoca dei fatti responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tagliacozzo (L’Aquila).

I fatti risalgono al 31 marzo 2016, quando furono arrestati diversi liberi professionisti e consiglieri comunali del Comune di Tagliacozzo e riguardano i lavori della scalinata antistante la chiesa di San Francesco in Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo. Per i fatti è statp condannato per il reato di turbativa d’asta l’ex sindaco di Tagliacozzo, Maurizio Di Marco Testa, a 3 anni e 2 mesi e 800 euro di multa, con interdizione ai pubblici uffici per 5 anni. Il Tribunale di Avezzano insieme a lui ha emesso la sentenza anche per Angelo Di Marco, condannato a 2 anni e 2 mesi, 800 euro di multa ed interdizione dai pubblici uffici, e Giancarlo Bonifaci, a un anno di reclusione, 600 euro di multa ed interdizione, con pena sospesa; assolto appunto l’ingegnere Giampaolo Torrelli, per non aver commesso il fatto.

Di seguito la nota completa degli avvocati.

Già con la sentenza del dicembre 2018 il GUP, Dott.ssa Anna Carla Mastelli, aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’Ing. Torrelli per ben 4 degli originari 6 capi di imputazione “perché il fatto non sussiste”. All’udienza di ieri il Collegio ha assolto l’Ing. Torrelli con formula piena per i due residui capi di imputazione: l’uno “perché il fatto non sussiste”, l’altro “per non aver commesso il fatto”. Siamo riusciti a dimostrare che l’Ing. Torrelli, quale Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Tagliacozzo e di Responsabile del procedimento, ha sempre e soltanto applicato la legge ed ha dovuto difendersi…perché ha rispettato ed applicato esattamente la normativa sugli appalti! Purtroppo, il processo è scaturito dalla mancata conoscenza da parte degli inquirenti della predetta normativa e da “interpretazioni” inconferenti dedotte da intercettazioni non contestualizzate che, peraltro, per lo più non riguardavano l’Ing. Torrelli!

Aggiunge l’Avv. Vittoriano Frigioni: “È stato chiaramente un processo di matrice “politica”; purtroppo negli anni 2014/2015 l’Ing. Torrelli, nella veste di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tagliacozzo, si è trovato a lavorare in un clima politico, quello tagliacozzano, “inquinato” da forti contrapposizioni politiche e da numerosissime denunce. Come si suol dire, l’Ing. Torrelli si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato! È stato un processo caratterizzato da una grossa mole di carte contenenti congetture che sono rimaste prive di riscontro fattuale e giuridico nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Un processo partito con misure cautelari gravose e titoli di giornale roboanti che si è man mano sgretolato e ridimensionato nel corso del dibattimento! Il Collegio, presieduto dal Presidente del Tribunale, Dott.ssa Zaira Secchi, ha saputo ben apprezzare l’operato professionale dell’Ing. Torrelli che, nel corso del processo e in tutti gli interrogatori resi, ha chiarito passo dopo passo la correttezza del proprio operato e la legittimità di tutti gli atti amministrativi adottati nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti.”

Concludono i legali: “La sentenza di assoluzione ha finalmente restituito all’Ing. Torrelli – che, giova ricordare, ha dovuto subire illegittimamente ben 15 giorni di detenzione domiciliare – la dignità personale e professionale ingiustamente infangata dal processo mediatico che ha caratterizzato questa assurda vicenda.”