SENTENZA IMPIANTI PRATI DI TIVO: IL PD, “VERDETTO STORICO PER LA NOSTRA MONTAGNA”

TERAMO – “La nostra più profonda soddisfazione accompagna la recente sentenza di dissequestro degli impianti di risalita da parte del Tribunale di Teramo, che ha restituito alla GST e alla Provincia di Teramo, e quindi alla nostra comunità e a tutti gli amanti della montagna, la piena disponibilità degli impianti di risalita di Prati di Tivo. Questa decisione segna un punto di svolta in una delle vicende più lunghe e complesse della nostra storia montana, dopo oltre sei anni di contenzioso e incertezze”. Lo dichiara il Segretario provinciale PD Robert Verrocchio.

“Prati di Tivo”, prosegue, “è uno dei simboli più evocativi e caratteristici della nostra regione, un’oasi di bellezza naturale e potenzialità turistiche che si estendono tutto l’anno, non solo in inverno con le sue rinomate piste da sci, ma anche d’estate come meta per escursioni e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale. Negli ultimi anni, il contenzioso e la conseguente chiusura degli impianti hanno frenato, e talvolta bloccato, lo sviluppo di uno dei settori fondamentali del turismo sia estivo che invernale, con un impatto negativo sull’economia e l’immagine della nostra montagna. Siamo fiduciosi che questa sentenza chiuderà un capitolo doloroso e aprirà le porte a una nuova stagione di rinascita e rilancio per Prati di Tivo e l’intera area montana. Questa decisione rappresenta un’opportunità per investire nella promozione della montagna, valorizzare le sue straordinarie bellezze e favorire una crescita sostenibile del turismo locale”.

“Ci congratuliamo con la Provincia di Teramo, la Gran Sasso Teramano, i liquidatori, gli enti locali, gli operatori e tutti coloro che hanno lavorato con dedizione e impegno per raggiungere questo risultato. È essenziale ora trasformare celermente questa vittoria in un’occasione di concretezza, attraverso investimenti e strategie condivise, affinché la nostra montagna torni a essere uno dei principali motori della ripresa economica e sociale della regione”.