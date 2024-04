SENTIERI DELLA RICERCA: IN BICI SULLA VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI PER RACCOGLIERE FONDI

FOSSACESIA – Un’escursione in mountain-bike lungo il “Sentiero dei Trabocchi”, che scatterà il giorno 4 maggio da Marina di Ortona a Vasto Marina.

Il Comune di Fossacesia ha patrocinato l’iniziativa promossa per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica svolta dall’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori IRST “Dino Amadori” – un Irccs monospecialistico di cura e ricerca onco-ematologiche che opera a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena – che da anni organizza eventi sportivi in tutta Italia per far crescere l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti della lotta ai tumori.

“Abbiamo ritenuto meritevole di sostenere questa interessante manifestazione- sostiene in una nota il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio -perché attraverso questa piccola, grande impresa, totalmente volontaristica e autofinanziata, un gruppo di sportivi, che sono i ‘Messaggeri della Ricerca’, intendono dare forza alla missione di IRST Dino Amadori, impegnata nel promuovere e realizzare attività di cura, studio e ricerca dei tumori”.

“La Via Verde della Costa dei Trabocchi, che è diventato un percorso unico per la mobilità sostenibile, frequentato da sportivi e famiglie, proprio per queste sue caratteristiche – aggiunge il sindaco- è il luogo ideale per sensibilizzare tutti sull’importanza della lotta ai tumori e per sostenere chi, ogni giorno, s’impegna per sconfiggere il cancro”.