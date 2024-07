SENTIERI DIVINI IN LECCETA: ANDREA CACCIAVILLANI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO A TORINO DI SANGRO

TORINO DI SANGRO – Una serata di poesie e musica un cui sarà possibile degustare anche vini e prodotti tipici.

Lo scrittore e regista agnonese Andrea Caccavillani presenterà domani, sabato 27 luglio, alle ore 18, il suo ultimo libro “Confessioni di un poeta egoista compulsivo”a Torino di Sangro (Chieti) nell’ambito della kermesse Sentieri DiVini in Lecceta.

A leggere alcuni passaggi del libro (edito dalla BigBox Edizioni) sarà l’attore Riccardo Pellegrini.

IL LIBRO DI CACCIAVILLANI

Scorci di anime in bilico, schegge di verità impietosa e sarcasmo, serviti su un piatto crudo, dove ogni versetto si disfa dei convenzionalismi e si nutre di contraddizioni.

In queste pagine, non troverai rifugio né consolazione; solo il pungente sapore dell’ironia e la crudele bellezza del dubbio. Andrea Cacciavillani si erge come il custode di un’osteria dell’anima dove l’onestà brutale brinda con la disillusione, e ogni “vaffanculo” è un tributo alla libertà.

Passo dopo passo, verso dopo verso, il lettore è invitato a spogliarsi delle illusioni per danzare nudo, sotto la luce intermittente di un neon della verità.

Benvenuti a un viaggio senza destinazione, dove l’unica certezza è l’incertezza, e l’unica fedele compagna è la propria ombra disincantata.