SENTIERO DEL CENTENARIO GRAN SASSO: IMPRUDENTE, “RIUNIONE RISOLUTIVA PER SICUREZZA E FRUIBILITA'”

L’AQUILA – Si è svolta ieri presso la sede della Regione Abruzzo, all’Aquila, la riunione dedicata al “Sentiero del Centenario”, l’iconico percorso escursionistico-alpinistico del massiccio del Gran Sasso, convocata dal vicepresidente della Giunta regionale con delega a Parchi ed Ambiente, Emanuele Imprudente, e coordinata insieme al Consigliere regionale Carla Mannetti.

L’incontro, che ha visto una partecipazione ampia e costruttiva, è stato risolutivo: il Comune dell’Aquila, individuato come capofila dei comuni interessati, provvederà a realizzare l’intervento di manutenzione, rimozione dei tratti ammalorati e successivo ripristino del sentiero, al fine di garantirne la piena fruibilità in sicurezza.

Al tavolo hanno partecipato, oltre all’Assessore del Comune dell’Aquila Fabrizio Taranta, i Sindaci dei Comuni di Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Carapelle Calvisio e Castelvecchio Calvisio. Per il Club Alpino Italiano erano presenti Ugo Marinucci, Vincenzo Brancadoro e Massimiliano Andreassi, nonché Agostino Cittadini del Collegio delle Guide Alpine.

L’incontro ha confermato l’impegno congiunto di istituzioni, enti locali e associazioni per la tutela e la valorizzazione di uno dei percorsi escursionistici più importanti del Gran Sasso, simbolo dell’identità e della bellezza del territorio abruzzese.

Il Vicepresidente Emanuele Imprudente e il Consigliere regionale Carla Mannetti hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando “la piena collaborazione tra istituzioni e territori nel raggiungere una soluzione condivisa e operativa”.

“Ringraziamo il Comune dell’Aquila” – concludono Imprudente e Mannetti “per la disponibilità ad assumersi il ruolo di capofila e per il contributo fattivo che consentirà di procedere in tempi rapidi agli interventi necessari per il recupero del Sentiero del Centenario”.

