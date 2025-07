“SENZA PALCO”: GRANDE SUCCESSO PRIMA EDIZIONE, CON SPETTACOLI E LABORATORI ITINERANTI

L’AQUILA – Sono state oltre mille le persone che complessivamente hanno attraversato la prima edizione di “Senza Palco”, il festival itinerante che per tre fine settimana ha visto protagoniste le comunità di San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Fossa, Prata d’Ansidonia, Sant’Eusanio Forconese e Villa Sant’Angelo.

Per l’esattezza, in 990 hanno assistito agli spettacoli di teatro, musica e teatro circo allestiti nei 6 comuni del Medio Aterno aquilano. Successo anche per i bambini e gli adulti abitanti delle comunità, che in 150 hanno partecipato a 6 laboratori organizzati sempre nei tre fine settimana del festival.

Al di là dei numeri, oltre ad aver rappresentato un’iniziativa all’insegna dell’arte, della musica e dello spettacolo, “Senza Palco” è stato un intenso momento di condivisione con gli abitanti dei paesi coinvolti. Com’è ormai in una prassi di lavoro consolidata di Arti e Spettacolo, infatti, i protagonisti della vita pubblica in queste piccole comunità devono essere innanzitutto le persone che le abitano. In questa chiave sono stati organizzati i laboratori, così come gli spettacoli in luoghi diversi tra loro, dalle piazze dei paesi fino ad aree archeologiche e villaggi map.

L’obiettivo, come sempre, è rafforzare il senso di comunità attraverso la bellezza, l’arte e il lavoro collettivo.

La prima edizione di Senza Palco è nata dall’iniziativa dell’amministrazione comunale di San Demetrio ne’ Vestini. La realizzazione è stata possibile grazie al lavoro corale delle amministrazioni coinvolte, ma anche dalle associazioni territoriali come le pro loco, oltre che da Arti e Spettacolo che ha curato la direzione artistica e l’allestimento del festival.