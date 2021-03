SENZATETTO ACCOLTELLATO IN STRADA: OPERATO D’URGENZA A PESCARA

PESCARA – È arrivato al pronto soccorso di Pescara con una ferita da arma da taglio al torace, un senzatetto 30enne, di origine polacca e già noto alle forze dell’ordine, che è solito bivaccare vicino al mercato di Porta Nuova a Pescara.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’uomo è stato ferito due sere fa in via Orazio, punto di ritrovo di un gruppo di polacchi senza fissa dimora che passano le giornate a bivaccare e a bere. L’allarme è partito da lì ma l’ambulanza inviata dal 118 è tornata due volte indietro senza caricare nessuno, perché il soccorso era stato respinto. La terza volta, però, è stato caricato e portato in ospedale.

All’inizio si è pensato che l’uomo fosse caduto accidentalmente, ma nel momento in cui è stato visitato, i medici hanno scoperto la ferita e lo hanno sottoposto a un intervento d’urgenza. Sono inoltre stati informati i carabinieri, coordinati dal capitano Antonio Di Mauro, a cui a aprtire da ieri sono affidate le indagini.

Al momento si pensa che il senzatetto abbia avuto una discussione con altri stranieri che il polacco abbia avuto una discussione per futili motivi con altri stranieri e non si esclude neppure che possa essersi ferito da solo. Quando sarà in grado di collaborare, sarà ascoltato dalle forze dell’ordine.

Download in PDF©