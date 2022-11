SEPOLTURA ANIMALI D’AFFEZIONE IN CIMITERI COMUNALI: D’INCECCO (LEGA) PRESENTA PROGETTO DI LEGGE

PESCARA – “Su proposta dell’assessore comunale pescarese Maria Rita Carota ho depositato un progetto di legge in Consiglio regionale, sottoscritto anche dalla collega Sabrina Bocchino, per consentire la sepoltura all’interno dei cimiteri comunali, in una teca separata, di un animale domestico che per tanti anni ha fatto parte di un nucleo familiare”.

Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, al lavoro per integrare la legge regionale sulla tumulazione.

“Questa legge, che non costa un solo euro alle casse della Regione, va incontro a tante famiglie che non hanno la possibilità di accedere ai ‘cimiteri per animali d’affezione’ sia per l’ubicazione distante dai centri abitati ma anche per il canone annuale”.

“Inoltre – conclude D’Incecco – consente alle persone, anche in età avanzata, di poter portare un saluto a quell’amico, a due o quattro zampe, che è stato un punto di riferimento nella quotidianità”.