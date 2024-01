CELANO: SEQUESTRATA COCAINA DOPO PERQUISIZIONI NELLE CASE DI 3 MAGREBINI, SCATTA UNA DENUNCIA

CELANO – Continua ad opera dei Finanzieri della Compagnia di Avezzano (L’Aquila) il controllo economico del territorio rivolto anche alla repressione dei traffici illeciti nella Marsica.

Nello specifico, nell’ambito di una più ampia attività delegata di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano dott. Maurizio Maria Cerrato ha emesso appositi decreti di perquisizione nei confronti di tre soggetti magrebini residenti nella frazione di Celano (AQ) denominata Borgo Ottomila. A seguito delle perquisizioni domiciliari, condotte con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati 10 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina pronta per essere immessa sul mercato marsicano.

L’attività di servizio condotta nel corso della mattinata odierna si è conclusa con la denuncia in stato di libertà del responsabile per violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90. L’attività posta in essere conferma il costante impegno delle Fiamme Gialle della Compagnia di Avezzano nel contrasto quotidiano alla diffusione delle droghe, nella repressione del traffico di stupefacenti che, oltre ad arrecare irreversibili danni psico-fisici a chi ne fa uso, consente enormi guadagni a soggetti senza scrupol