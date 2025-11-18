SEQUESTRATE 190 BICI A PEDALATA ASSISTITA CONTRAFFATTE: BLITZ A TERAMO, PESCARA E ASCOLI

TERAMO – Biciclette a pedalata assistita “made in China”, del valore complessivo di oltre 240.000 Euro, sono state
sottoposte a sequestro nell’ambito di una articolata operazione messa a segno dagli uomini della Guardia di
Finanza della Tenenza di Roseto degli Abruzzi (Teramo), al fine di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti non
conformi, integranti il reato di frode nell’esercizio del commercio sanzionata e punita dal Codice Penale.
L’operazione di servizio, avviata d’iniziativa, caratterizzata da alcuni elementi indiziari, quali il prezzo di vendita
notevolmente ridotto rispetto a prodotti analoghi, ha portato al sequestro di biciclette a pedalata assistita presso
esercizi commerciali delle province di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno, recanti il marchio “CE” apposto
indebitamente, in maniera da indurre in inganno i consumatori circa l’origine e la qualità del prodotto.
In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono prodotti soggetti alla marchiatura CE di cui al Regolamento
CE 765/2008 nonché del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, che recepisce la direttiva europea
2006/42/CE (cd. Certificazione macchine) volto a tutelare l’interesse pubblico connesso alla sicurezza dei
prodotti, mediante il rilascio di una certificazione da parte di organismi autorizzati a valutarne l’idoneità per
l’immissione sul Mercato Europeo.
La vendita di prodotti con marcatura CE apposta indebitamente può assoggettare il consumatore a vari rischi di
natura meccanica che potrebbero compromettere la regolare circolazione su strada della bicicletta, senza
tralasciare l’elevato rischio derivante dall’utilizzo di componenti elettriche non testate e/o certificate.
Al termine delle attività i finanzieri hanno proceduto complessivamente al sequestro di 190 biciclette, destinate
alla vendita, e alla segnalazione del titolare/legale rappresentante dell’azienda alle competenti Procure della
Repubblica di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno.
