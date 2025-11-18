SEQUESTRATE 190 BICI A PEDALATA ASSISTITA CONTRAFFATTE: BLITZ A TERAMO, PESCARA E ASCOLI

TERAMO – Biciclette a pedalata assistita “made in China”, del valore complessivo di oltre 240.000 Euro, sono state

sottoposte a sequestro nell’ambito di una articolata operazione messa a segno dagli uomini della Guardia di

Finanza della Tenenza di Roseto degli Abruzzi (Teramo), al fine di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti non

conformi, integranti il reato di frode nell’esercizio del commercio sanzionata e punita dal Codice Penale.

L’operazione di servizio, avviata d’iniziativa, caratterizzata da alcuni elementi indiziari, quali il prezzo di vendita

notevolmente ridotto rispetto a prodotti analoghi, ha portato al sequestro di biciclette a pedalata assistita presso

esercizi commerciali delle province di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno, recanti il marchio “CE” apposto

indebitamente, in maniera da indurre in inganno i consumatori circa l’origine e la qualità del prodotto.

In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono prodotti soggetti alla marchiatura CE di cui al Regolamento

CE 765/2008 nonché del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, che recepisce la direttiva europea

2006/42/CE (cd. Certificazione macchine) volto a tutelare l’interesse pubblico connesso alla sicurezza dei

prodotti, mediante il rilascio di una certificazione da parte di organismi autorizzati a valutarne l’idoneità per

l’immissione sul Mercato Europeo.

La vendita di prodotti con marcatura CE apposta indebitamente può assoggettare il consumatore a vari rischi di

natura meccanica che potrebbero compromettere la regolare circolazione su strada della bicicletta, senza

tralasciare l’elevato rischio derivante dall’utilizzo di componenti elettriche non testate e/o certificate.

Al termine delle attività i finanzieri hanno proceduto complessivamente al sequestro di 190 biciclette, destinate

alla vendita, e alla segnalazione del titolare/legale rappresentante dell’azienda alle competenti Procure della

Repubblica di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno.

