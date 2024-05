SEQUESTRATO OLTRE UN CHILO DI COCAINA TRA TORTORETO E COLONNELLA: DUE STRANIERI IN MANETTE

TORTORETO – I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica (TE) hanno proceduto al sequestro di oltre 1,2 kg complessivi di cocaina e 5.500 Euro in contanti al termine di un’operazione che ha portato all’arresto di due extracomunitari, di 33 e 29 anni, domiciliati in San Benedetto del Tronto (AP), già noti alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti di polizia.

Ad individuare i presunti autori, gli investigatori della citata Compagnia Carabinieri che hanno effettuato una perquisizione presso un’abitazione di Tortoreto, utilizzata come laboratorio per il confezionamento della cocaina da destinare al minuto spaccio. Sono stati infatti rinvenuti 1.204 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, due bilancini elettronici di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Successiva perquisizione a Colonnella, sempre nel teramano, su terreno incolto, ha consentito agli operanti di rinvenire ulteriori grammi 100 del medesimo stupefacente, suddiviso in 200 bustine termo-sigillate da gr. 0,5 mentre la perquisizione presso un altro domicilio, sita in San Benedetto del Tronto, ha permesso di trovare e sequestrare 5.500 Euro in banconote di vario taglio, presunto provento dell’illecita attività di spaccio.

I soggetti sono stati arrestati con ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso la Casa Circondariale di Teramo.