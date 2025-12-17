SERICOLA NOMINATO SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AQUILA E TERAMO

L’AQUILA – «Ho accolto questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno di lavorare in stretta collaborazione con le comunità, gli enti locali e tutti gli attori del territorio. Un territorio a cui sono fortemente legato, per nascita in primis e per aver guidato per un anno e mezzo i Musei Archeologici nazionali di Chieti e la Direzione Regionale Musei Nazionali d’Abruzzo».

Queste le parole del dottor Massimo Sericola, che da ieri è stato nominato Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo. Archeologo, dirigente di ruolo del Ministero della Cultura, dopo una lunga esperienza a più livelli negli istituti territoriali del MiC Emilia Romagna, da maggio 2024 è in Abruzzo, per dirigere i Musei nazionali di Villa Frigerj e La Civitella di Chieti e i principali siti statali della cultura nella regione, dall’Abbazia di San Clemente a Casauria all’Abbazia di Santo Spirito del Morrone, da Casa d’Annunzio a Pescara al Castello Piccolomini di Celano, dall’Area Archeologica di Alba Fucens a quella di Monte Pallano e così via.

La nomina del dottor Sericola rappresenta un passo significativo per la gestione e programmazione nel lungo periodo delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di L’Aquila e Teramo e per la stabilizzazione della Soprintendenza capoluogo, che sta assorbendo le funzioni e le competenze dell’ex Segretariato regionale per l’Abruzzo, a partire dal recupero del patrimonio monumentale post sisma 2009.

