SERIE A 2, CHIETI BASKET IN TRASFERTA PER RIVINCITA CONTRO ROMA

CHIETI – Ancora impegnata in trasferta la LUX Chieti Basket, dopo la vittoria di pochi giorni fa contro la solida Cento, i teatini saranno ospiti domani, 23 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Guidonia per affrontare la Eurobasket Roma.

I biancorossi, undicesimi in classifica con 10 punti, con un’eventuale vittoria , potranno provare ad agganciare gli avversari che invece occupano il decimo posto con 12 punti.

Entrambe le squadre sono in ottima forma, la squadra della capitale arriva dalla vittoria del derby contro la Stella Azzurra Roma per 85-73, il Chieti anche è uscita trionfante dalla trasferta di Cento per 68-79. “Queste due vittorie consecutive ci danno sicuramente un po’ più di tranquillità, ma la classifica, per le partite che ci aspettano, ci dice che si può fare ancora tanto, ma ci si può ritrovare in una situazione sgradevole molto in fretta, non è assolutamente il momento di cullarsi su quello che abbiamo ottenuto- queste sono le parole del coach Maffezzoli sulla partita di domani-Dobbiamo vendicare una partita all’andata persa con un episodio, mi aspetto dai ragazzi di avere tanta voglia di riprenderci i due punti che abbiamo buttato all’andata. È chiaro che dobbiamo farci perdonare qualcosa e penso che questo fattore ci farà mettere quel qualcosa in più in campo, dal momento che vincere vorrebbe dire agganciarli e superarli in classifica”.

Le due compagini infatti già si sono affrontate nel girone di andata, partita che ha visto trionfare Roma all’ultimo secondo (62-63) grazie al canestro dell’abruzzese Simone Pepe. Gli uomini di Maffezzoli avranno dunque l’opportunità di rifarsi, in ottima forma il centro Jackson Cameron che ha disputato le ultime due partite ad altissimo livello, dominando fisicamente (24 rimbalzi totali catturati nei due incontri precedenti). Reduce da una prestazione stellare l’ala biancorossa Alessandro Amici (21 punti), che potrebbe rivelarsi decisivo anche contro Roma. Sarà inoltre disponibile fin da subito il nuovo innesto della LUX, Amar Klacar guardia classe 2000 che aveva iniziato la stagione con la Viola Reggio Calabria, squadra che milita in serie B.

“Sono felice di essere qua e voglio subito mettermi a disposizione della squadra, per dare un grande contribuito-si presenta così il neoacquisto dei teatini-Voglio dare anche io una mano ad ottenere questi importanti risultati che sicuramente possiamo continuare a fare. Sono entusiasta di tornare in A2, dopo gli ultimi due anni in cui l’ho vissuta con il Napoli, per me è un’opportunità molto importante per migliorare e imparare cose nuove. Metterò il meglio di me in quello che faccio e voglio aiutare la squadre a fare risultati importanti”.

Dal lato della squadra della capitale il giocatore più pericoloso è sicuramente Simone Pepe, miglior realizzatore della squadra con 15 punti di media. In forma i suoi compagni di squadra Lorenzo Baldasso (21 punti nel derby) e il centro Lorenzo Molinaro, anche per lui prestazione ottima contro la Stella Azzurra con 12 punti e 12 rimbalzi.