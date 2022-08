SERIE A CALCIO: DAZN SI SCUSA, PER PROBLEMI STREAMING, “DAREMO INDENNIZZI”, ULTIMATUM GARANTE

ROMA – L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha chiesto a Dazn chiarimenti e indennizzi in seguito ai problemi che si sono avuti ieri sulla piattaforma che trasmette le partite di Serie A in streaming.

“A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute, l’Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società stia operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata”, rende noto l’Agcom in un comunicato sottolineando che l’Autorità “ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera adottata dall’Autorità”.

Agcom, conclude la nota, “si riserva a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria”.