SERIE A2 BASKET: CONTRO IL FERRARA ARRIVA ALTRA SCONFITTA IN CASA PER LA LUX CHIETI

CHEITI – Arriva la seconda sconfitta di fila tra le mura amiche per la LUX Chieti Basket che si arrende alla Top Secret Ferrara per 65-70.

La sconfitta arrivata davanti al proprio pubblico per i teatini pesa molto, soprattutto in vista classifica. I biancorossi sono infatti ancora ancorati all’undicesimo posto con 16 punti, ma ad inseguirli in dodicesima posizione c’è la Next Nardò con 14 punti , ed a soli quattro punti di distanza, in tredicesima posizione c’è la Stella Azzurra Roma (12 punti), entrambe con una partita in meno dei teatini.

Nonostante la sconfitta, il presidente della LUX Chieti, Marchesani, è rimasto in parte soddisfatto della prestazione della squadra:“Oggi il nostro obiettivo era vincere, anche se Ferrara è sicuramente una squadra al di sopra di quelle che sono le nostre possibilità, costruita con altri obiettivi. Nonostante ciò abbiamo dato buoni segnali rispetto a qualche partita fa. Qualcuno è ancora assente in mezzo al campo e questo ovviamente non va bene, ma spetterà a coach Calvani, che è arrivato da solo una settimana, risolvere qualche problema, in modo da arrivare, tra due settimane, pronti contro San Severo. La settimana di riposo aiuterà sicuramente la squadra ad adattarsi al pensiero di coach Calvani, che ha bisogno di lavorare e conoscere meglio i ragazzi. È chiaro che ci vuole applicazione anche da parte degli stessi ragazzi, e purtroppo non tutti stanno facendo il loro dovere, anche vedendo il tabellino dei falli spesi si nota come altri non lottino in mezzo al campo, e questa cosa è grave in quanto la nostra è una squadra che ha l’obiettivo di salvarsi. Oggi il bicchiere però lo vedo mezzo pieno, perché fare una gara di questo tipo contro un’ottima squadra come Ferrara vuol dire che qualche segnale positivo c’è.”

Gli uomini guidati da coach Calvani sono rimasti in gioco per tutti i 40 minuti di partita, ma non sono stati freddi nelle ultime battute.

L’intensità è alta sin dai primi minuti di gioco, con Jackson che apre le marcature per il Chieti. I primi 5 minuti di gioco vedono un punteggio speculare, la situazione però cambia e si volge in favore degli ospiti, che trovano prima un canestro dall’area con Fantoni, e poi la tripla di Fabi porta ad un primo importante distacco di 8 punti (10-18). I teatini sono bravi a reagire, e con un parziale di 10-0 recuperano tutto lo svantaggio, e riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio sul punteggio di 20-18.

Ad inizio quarto la tripla di Bartoli, fa sperare in una fuga (25-20), ma Ferrara non tarda a trovare il canestro per riportarsi a contatto sul 25-22, e a ritrovare il vantaggio con la tripla di Panni (25-27).

La sfida però rimane avvincente su entrambi i fronti, e Meluzzi realizza da 3 punti riportando i suoi in vantaggio (30-29), sarà poi ancora una tripla, stavolta di Bartoli ad allungare il vantaggio di 4 punti. Gli ultimi minuti di gioco, prima della pausa, però vedono una Ferrara più concreta, che risponderà alle triple teatine prima con Zampi e poi con Panni, e riusciranno a chiudere il primo tempo in vantaggio sul 35-37.

Nel terzo quarto sono invece gli ospiti a provare la fuga, con i canestri di Fantoni e Vencato riusciranno a portarsi a 9 lunghezze di vantaggio (35-44), ma i 3 minuti successivi i teatini riusciranno a serrare la difesa, e riportarsi a contatto grazie alla tripla di Graziani (42-44). Al minuto 27 sarà ancora Panni da oltre l’arco a ristabilire la distanza di 9 punti (44-53), al quale però risponde Dincic con la stessa moneta, e Jackson realizzando poco prima della pausa porterà il punteggio sul 49-53.

È ancora Dincic, in apertura di quarto periodo, a realizzare da 3 punti e riportare i teatini a solamente un punto di distanza (52-53). Dopo il canestro di Vildera, il capitano Meluzzi riporterà la situazione sul 55 pari, ma le due triple consecutive prima di Panni e poi di Petrovic vanno a rispedire i padroni di casa a -6 (55-61).

I teatini però non mollano e con Amici si portano sul 59-61 al minuto 34, il punteggio rimarrà ghiacciato fino al minuto 37, con Jackson che riuscirà a trovare il pareggio realizzando da dentro l’area (61-61). Negli ultimi 2 minuti di gara però sarà decisivo Panni, che realizzerà prima la tripla del vantaggio (61-64), al quale risponde ancora una volta Jackson, e poi realizzerà nuovamente da oltre l’arco, portando Ferrara sul +4 (63-67).

Dopo la schiacciata di Jackson, che riporta il punteggio ad un solo possesso di distanza, sarà ancora una volta Panni, glaciale dalla lunetta, a chiudere l’incontro sul 65-70 in favore degli ospiti.

Per la LUX il miglior realizzatore è stato il centro Jackson, che oltre a realizzare 19 punti ha anche raccolto 12 rimbalzi. Doppia cifra raggiunta anche per la giovane guardia Bartoli, che ha realizzato 11 punti (1/3 da 2 punti, 3/6 da 3 punti). Prestazione sottotono invece per l’altro americano, Deshawn Sims, che ha realizzato solamente 4 punti (2/5 da 2 punti, 0/4 da 3 punti), e per il capitano Meluzzi che ha registrato 6 punti (0/4 da 2 punti, 2/8 da 3 punti).

Dalla parte di Ferrara invece in grande spolvero il playmaker Panni, per lui 20 punti realizzati (6/10 da 3 punti). Ottima la gara anche dell’ala statunitense Pacher, che oltre 12 punti ha raccolto ben 16 rimbalzi, di cui 5 in zona offensiva. In doppia cifra anche il lungo Fantoni che ha segnato 10 punti (5/7 da 2 punti).

Per la LUX Chieti il prossimo incontro, previsto per domenica 3 Aprile alle ore 18, contro la Allianz Pazienza San Severo, che ricopre l’ottava posizione in classifica con 22 punti, è sempre più decisivo per tornare nelle zone sicure della classifica.