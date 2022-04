SERIE A2 BASKET: ESORDIO CON LA FASE AD OROLOGIO CONTRO CAPO D’ORLANDO

CHIETI – Inizierà domani, sabato 16 Aprile, la prima giornata della fase a orologio della Serie A2, che vedrà la LUX Chieti Basket impegnata, tra le mura amiche del PalaTrcialle, contro la Infodrive Capo D’Orlando, che ha concluso in tredicesima posizione con 14 punti il girone Verde.

La squadra allenata da Cardani, ha collezionato solamente 7 vittorie nel girone Verde, piazzandosi al penultimo posto.

Nonostante la bassa posizione in classifica però la squadra siciliana conta su giocatori dalle qualità tecniche altissime. Anche il coach dei teatini, Calvani, elogia le caratteristiche della squadra avversaria: “Capo d’Orlando è una squadra camaleontica, può cambiare pelle continuamente durante la gara, abbiamo l’umiltà per rispettarla. Dovremo essere bravi a sfruttare i momenti in cui avranno assetti di squadra a noi vantaggiosi. Ce ne saranno durante tutto l’arco della gara, bisogna essere lucidi e freddi nel coglierli e, considerate le quattro partite che abbiamo fatto con Verona, Ferrara, San Severo e Fabriano, abbiamo dimostrato a noi stessi di avere qualità per competere con chiunque. E partiamo proprio da questo, la consapevolezza e la fiducia di quanto fatto, delle nostre qualità, questo è imprescindibile per affrontare qualsiasi situazione, sempre.”

Basti infatti pensare che entrambi gli americani King, nel ruolo di ala, e Mack, nel ruolo di guardia, sono presenti nella top 5 dei migliori marcatori del girone, il primo, con una media punti spaventosa di 19,2 ppg, si è classificato secondo, lo segue il suo compagno con 18 punti di media, classificatosi quarto in questa speciale classifica. A guidare la squadra, in cabina di regia, troviamo il giovanissimo playmaker Quinn, il classe 2003 sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative, con 7,2 punti di media e ben 4 assist serviti a partita. Ad aiutarlo, nel ruolo di play ci sono il più esperto Traini (8,5 ppg), ed un’altro under, Lagana (7,9 ppg). Il ruolo di esterni è coperto, oltre che dallo statunitense King, dalla fisicità dei due classe ‘99, Vecerina (7,3 ppg), e Poser (7,9 ppg), coadiuvati dal giovanissimo Reggiani (3,2 ppg). A lottare sotto canestro, come pivot, infine troviamo un’altro giovane classe ‘99, Baye Modou, 5,3 punti e 6,5 rimbalzi medi per il giovane centro.

Per i teatini sarà dunque fondamentale dimostrarsi in forma, come hanno fatto nell’ultimo incontro vinto a Fabriano, dove i due atleti a stelle e strisce, Jackson e Sims, hanno dimostrato tutto il loro potenziale segnando ben 22 punti a testa. In netto miglioramento anche le prestazioni del playmaker, nonché capitano della LUX, Meluzzi, per lui 13 punti e ben 4 assist serviti ai compagni, in crescita anche la giovanissima guardia Bartoli, che ha portato la sua media a 6 punti per partita, mettendo a referto 11 punti nell’ultimo incontro disputato.

Per la squadra guidata da coach Calvani sarà fondamentale limitare le qualità dei due atleti americani della orlandina, e sarà ancora più importante ricevere la spinta del pubblico di casa, così come era avvenuto nel trionfo contro San Severo.