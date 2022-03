SERIE A2 BASKET: LA LUX CHIETI SCIVOLA IN CASA CONTRO IL VERONA

CHIETI – Esordio amaro per coach Calvani, la LUX Chieti Basket non può niente contro Verona, e viene sconfitta in casa per 72-82, nel recupero della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 (girone rosso)

I gialloblù hanno messo in campo tutta la loro qualità, dimostrando di meritare il secondo posto con 33 punti raccolti. La LUX è invece undicesima con 16 punti, in cerca di punti di salvezza, è infatti rincorsa dalla Next Nardò, dodicesima con 14 punti, e dalla Stella Azzurra Roma, tredicesima con 12 punti, entrambe le compagini con una partita in meno dei teatini.

Il neo coach dei teatini, Calvani, commenta così l’incontro appena disputato:

“Il potenziale di Verona era già chiaro, dopo un girone di andata e metà del ritorno è ovvio che non è un caso se è una delle contendenti per il primato della classifica.

Abbiamo pagato i primi 5 minuti, in cui abbiamo subito 18 punti, di cui 15 dentro l’area, e questo è un aspetto da sistemare. Così come 47 punti subiti in due quarti sono troppi, nella seconda parte abbiamo difeso meglio subendone 35, sono stati bravi i ragazzi a modificare quello che ci era mancato nel primo tempo. È ovvio che potevamo fare di più noi come squadra, migliorare nei tiri liberi, nei rimbalzi e nella difesa del ferro.”

Già dai primi minuti di gioco gli ospiti avevano messo in mostra le loro qualità, toccando in poco più di 5 minuti le 8 lunghezze di vantaggio (11-19). I teatini riuscivano però a rimanere a contatto grazie ai suoi due americani, Jackson e Sims, ritornando a 2 soli punti di svantaggio (17-19), ma la tripla di Udom allo scadere del quarto fisserà il primo parziale sul 19-23.

Nel secondo quarto l’attacco dei veronesi prende piede, e cercano più volte la fuga. Prima raggiungono le dieci lunghezze di vantaggio in 3 minuti di gioco (21-31), riportate alla singola cifra dai liberi segnati da Jackson, poi arriveranno a toccare il primo massimo vantaggio (16 minuti) di 12 punti, con la realizzazione di Johnson (27-39), al quale risponde la tripla del capitano Meluzzi che riporta i teatini sul 30-39 e costringe coach Ramagli a chiamare il timeout. Al rientro in campo il vento non cambia, sono gli ospiti ad andare alla pausa lunga sul 37-47.

Ad inizio terzo quarto Verona è implacabile, e grazie agli infallibili Udom, Caroti e Anderson da oltre l’arco, piazzano un 0-10 di parziale, portandosi a 20 punti di vantaggio dai teatini (40-60) in soli 4 minuti di gioco. I biancorossi, sul finire del quarto, riusciranno a rosicchiare qualche punto grazie alle giocate di Meluzzi, e a portarsi sul 54-70 poco prima del suono della sirena.

In 2 minuti Verona riprova la fuga per chiudere l’incontro (56-74), i teatini con orgoglio si riportano sul -11 con la tripla di Meluzzi (63-74), ma solo l’orgoglio non basta, Johnson e Candussi riportano il vantaggio ad un considerevole +19 (63-82), a soli 3 minuti dal termine della gara. Al suono della sirena il punteggio sarà di 72-82 in favore degli ospiti

Ai teatini non sono bastati i 22 punti di Meluzzi (4/12 da 2 punti, 3/7 da 3 punti), accompagnato in doppia cifra anche da Sims con 16 punti e 8 rimbalzi e dal centro Jackson con 11 punti.

Verona si è imposta con un gioco di squadra magistrale, portando 4 uomini in doppia cifra: Candussi 19 punti, Anderson 18 punti, Johnson 16 punti e Caroti con 10 punti.

La LUX Chieti è chiamata presto a tornare in campo, domenica 20 Marzo riceverà presso il PalaTricalle la visita della Top Secret Ferrara, quinta classificata con 26 punti, nella partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A2.